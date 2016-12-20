21:15

Дочерняя компания шведской Black Earth Farming (BEF) подписала рамочное соглашение с «Волго-донсельхозинвестом» о продаже своих российских структур. Об этом говорится на сайте компании.

«Ведомости» отметили, что в декабре 2016 года владельцем 100% акций «Волго-донсельхозинвеста» стала кипрская компания «Эрнеал лимитед». В кипрском реестре указано, что 70% этой компании принадлежит вице-президенту «Лукойла» Сергею Кукуре, остальные 30% – его сыну Алексею.

Расчетная сумма сделки составляет $184 млн наличными. Стоимость бизнеса оценена в $200 млн без учета долга, который, как подчеркнули «Ведомости», в сентябре 2016 года составлял $56,4 млн.

Гендиректор BEF Ричард Уорбертон рассказал изданию, что решение продать российские активы было принято по «исключительно рыночным» причинам.

В сообщении BEF указано, что «Волго-донсельхозинвест» расположен в Липецкой и Волгоградской областях. На счету у шведской компании, в свою очередь, около 256 тысяч гектаров земли, самые крупные участки – в Курской, Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях. По подсчетам газеты, после заключения сделки семья Кукуры станет владельцами 450 тысяч гектаров земли.

BEF в основном занимается производством пшеницы, кукурузы, ячменя, подсолнечника и картофеля.