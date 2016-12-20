13 февраля, 23:27

Россия пытается повлиять на исход выборов во Франции с помощью хакерских атак на штаб кандидата от политического движения «Вперед» Эмманюэля Макрона. Об этом заявил глава движения Ришард Ферран, передает Reuters.

Он призвал власти Франции предпринять меры, которые избавят страну от «иностранного вмешательства» в выборы. По его словам, Москва организовывает кибератаки, чтобы поддержать лидера националистической партии «Национального фронта» Марин Ле Пен и бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона.

Ферран напомнил события вокруг президентских выборов в США, во вмешательстве в которые Вашингтон обвинил Россию.

«Американцы увидели это, но было уже поздно», – сказал глава движения.

Ранее в штабе Макрона жаловались, что российские СМИ, в частности, телеканал Russia Tuday и агентство Sputnik распространяют поддельные новости. Пресс-секретарь движения Бенжамен Гриво говорил, что Россия «сыграла свою роль в американской избирательной кампании, подыграв [президенту США] Дональду Трампу», а теперь стремится повлиять на исход выборов во Франции.

11-е президентские выборы во Франции состоятся весной 2017 года. Первый тур выборов назначен на 23 апреля, второй – на 7 мая.