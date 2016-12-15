13 февраля, 23:58

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова разместила на бирже Гонконга 3,32% акций «Русала» за $240 млн. Об этом «Ведомостям» рассказал один из организаторов сделки.

Дисконт к цене на бирже составил 9%. Источник «Прайма» в банковских кругах добавил, что 505 млн ценных бумаг продали по $0,48 за акцию. Торги начнутся 14 февраля.

«Онэксим» открыл книгу заявок утром 13 февраля. Прием изначально должен был закончиться в 19:00 по мск, позже крайний срок продлили еще на час. Собеседник агентства подчеркнул, что инвесторы подали заявки на сумму более $200 млн.

«К закрытию книги число участников расширилось. Подтвердили покупку пара крупных клиентов», – пояснил собеседник «Ведомостей».

По информации газеты, группа Прохорова планировала продать 2,5% акций за $200 млн. Другой источник сказал, что «Онэксим» была намерена реализовать 5% акций.

Заметка дополняется.