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Министерство финансов США ввело санкции против вице-президента Венесуэлы Тарека эль-Айссами из-за подозрения в причастности к обороту наркотиками. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список также вошли 13 предприятий, пять из которых зарегистрированы на территории Венесуэлы, шесть – в США, одно – в Великобритании и еще одно – в Панаме.

Bloomberg отметило, что Вашингтон в течение нескольких лет расследовал дело, заведенное в против эль-Айссами. Помимо участия в незаконном обороте наркотиков, его подозревали в отмывании денег.

Агенство подчеркнула, что США еще не вносили в санкционный список настолько высокопоставленных руководителей. Представитель Белого дома сказа, что это решение Вашингтона приведет к «дальнейшему ухудшению отношений с правительством Венесуэлы».

Ранее двух родственников президента Венесуэлы Николаса Мадуро обвинили в контрабанде наркотиков. Позже Reuters сообщило, что двум высокопоставленным чиновникам Венесуэлы предъявили обвинения в получении взяток от наркоторговцев и предупреждении их о проведении антинаркотических рейдов.