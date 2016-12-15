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Мособлбанк подал иск на 67,8 млрд рублей к своему бывшему владельцу Анджею Мальчевскому, который отбывает срок за мошенничество. Заявление подано в городской суд Видного, с документом ознакомился «Коммерсантъ».

Газета отметила, что изначально банк требовал большую сумму, но суд учел, что Мальчевский погасил часть долга во время расследования. После этого требование было снижено на 485,1 млн рублей.

«Возместить хотя бы часть оставшейся суммы банк рассчитывает за счет имущества осужденного, которое уже потребовал арестовать», – пояснило издание.

До начала уголовного дела Видновский суд признал право собственности Мальчевского на объекты в селе Молоковское. Речь идет о часовне, административном здании площадью 8,4 тысячи квадратных метров, а также птичника, конюшни, зверинца, многочисленных земельных участков и ряда хозяйственных построек. Адвокат Мособлбанка Роман Головкин сказал «Коммерсанту», что это имущество уже было передано истцу.

По данным источников, в качестве компенсации ущерба банк может получить два жилых дома в деревне Большое Саврасово.

Следственный департамент МВД в 2015 году завел дело по части четвертой статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).Фигурантами, помимо Мальчевского, стали бывший председателя правления Мособлбанка Виктор Янин и его бывший заместитель Юлия Зедина.

Заметка дополняется.