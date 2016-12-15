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Минпромторг, Минобороны и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) предложили план «глубокой модернизации» пассажирских самолетов Ил-96–400М. Об этом «Коммерсанту» рассказали знакомые с ситуацией источники.

Ил-96 производит Воронежское акционерное самолётостроительное общество (ВАСО). Лайнер предназначен для перевозки максимум 330 пассажиров, дальность полета – 13,5 тысяч километров. Сейчас такие самолеты есть у специального летного отряда «Россия» и кубинской Cubana de Aviacion, до 2014 года крупнейшим эксплуатантом Ил-96 считался «Аэрофлот».

Издание отметило, что в 2016 году глава Минпромторга Денис Мантуровобъявил о готовности правительства выделить на восстановление Ил-114 и Ил-96–400 до 50 млн рублей. Компания, которая купит первые шесть самолетов и передает их в лизинг, будет докапитализирована на 40 млрд рублей.

По данным газеты, основной претендент на эту позицию – «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК). При этом сообщается, что «в приоритетном порядке“доступ на популярные среди туристов международные рейсы получит структура ИФК Red Wings, которую “Коммерсантъ” назвал “потенциальным эксплуатантом”.

У Ил-96 “ожидается низкая эффективность”, отметил “Коммерсантъ”. В связи с этим министерства и Росрезерв получили распоряжение подготовить предложения по выделению квот на авиатопливо из госрезерва для “поддержки эксплуатации” самолетов.

Заметка дополняется.