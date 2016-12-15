05:17

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин отменил визит в Иран, где он должен был встретиться с вице-президентом страны по науке и технологиям Сореной Саттари и министром обороны Хосейном Дехганом. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники в правительстве.

Планировалось, что вице-премьер возглавит российскую делегацию на переговорах по расширению сотрудничества двух стран в области развития технологий и обороны. Сообщалось, что кроме Рогозина в Иран отправятся первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр энергетики Александр Новак.

По информации издания, визиты Шувалова и Новака остались в силе, а Рогозин отменил свою поездку по «техническим причинам».

При этом источники «Коммерсанта» пояснили, что вице-премьер настаивал, чтобы встреча была конфиденциальной. Несмотря на его просьбу, посол Ирана в РФ Мехди Санаи 12 февраля анонсировал переговоры в иранских информационных агентствах Mehr и IRNA.

Рогозин планировал не только посетить заседания комитета по науке и технологиям, но и обсудить «достаточно деликатные темы», в частности, закупку Ираном самолетов у западных производителей.

«Мы оказываем Тегерану колоссальную поддержку, а они берут технику у тех, кто их же унижает санкциями», – подчеркнул собеседник газеты.

В 2016 году Iran Air заключила контракт с корпорацией Boeing на поставку 80 самолетов. Airbus, в свою очередь, пообещала предоставить Ирану 46 самолетов семейства А320, 38 – семейства А330 и 16 A350 XWB. Общая стоимость этих контрактов составляет около $30 млрд.

В Рамках сотрудничества Ирана и России подписан «меморандум о взаимопонимании» по поставкам Sukhoi Superjet 100. Этот документ не носит«обязывающего характера».