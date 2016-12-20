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Министерство юстиции предупреждало Белый дом о том, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн может быть скомпрометирован из-за своих контактов с Россией. Об этом источники в администрации президента рассказали Associated Press.

Собеседники The Washington Post уточнили, что глава ведомства Салли Йетс, ранее также исполнявшая обязанности генпрокурора, в конце января сказала вице-президенту Майку Пенсу, что Флинн предоставил ему неверную информацию о своих контактах с послом России в США Сергеем Кисляком.

Советник по нацбезопасности также вызвал беспокойство администрации экс-президента США Барака Обам в последние дни работы. В частности, бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер и экс-директор ЦРУ Джон Бреннан решили, что Пенс имеет право знать, что «Флинн поставил себя в компрометирующее положение».

В администрации Трампа сообщили, что они знали о предостережении Минюста и прорабатывали этот вопрос «на протяжении недель».

Ранее стало известно, что 29 декабря 2016 года (в день, когда США ввели санкции против России из-за предполагаемого вмешательства в выборы) Флинн провел пять телефонных разговоров с послом России. Флинн призывал Россию не реагировать слишком бурно на введенные администрацией президента Обамы ограничения, дав понять, что обе стороны смогут рассмотреть этот вопрос после инаугурации Трампа.