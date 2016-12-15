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Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост на фоне скандала о возможном обсуждении санкций с послом России в США Сергеем Кисляком до инаугурации американского лидера Дональда Трампа. Об этом источники рассказали CNN.

Reuters отметило, что Флинн сам решил уйти в отставку, предварительно передав вице-президенту Майку Пенсу данные о своих контактах с российским послом.

В Белом доме агентству сообщили, что исполняющим обязанности советника по национальной безопасности назначен генерал Джозеф Келлог.

Телеканал отметил, что это сообщение последовало после того, как The Washington Post и Associated Press распространили информацию, что Министерство юстиции предупреждало Белый дом о том, Флинн поставил себя в компрометирующее положение из-за контактов с Кремлем.

Заметка дополняется.