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Правительство Японии направило протест Москве в связи с присвоением имен пяти островам Курильской гряды. Об этом сообщает ТАСС.

«Это неприемлемо и противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест РФ по дипломатическим каналам», – заявил генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.

Вместе с тем он выразил уверенность, что это «не должно повлиять» на ход переговоров по заключению мирного договора.

О том, что премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении названий пяти безымянным островам Курильской гряды, стало известно 11 февраля. Острова получили имена в честь генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, подписывавшего акт о капитуляции Японии в 1945 году, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, который руководил высадкой советских войск на Курилы, а также главы МИД СССР Андрея Громыко, экс-губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова и мореплавательницы Анны Щетининой.

Япония оспаривает принадлежность четырех российских островов Южнокурильской гряды – Итурупа, Шикотана, Кунашира и Хабомаи. Эти территориальные претензии являются основной причиной, по которой Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.

Территориальная принадлежность пяти островов, получивших название 11 февраля, Японией не оспаривается.