10:29

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев подал президенту РФ прошение о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

«В Рязанской области я отработал почти девять лет. В сентябре очередные выборы губернатора. Я принял для себя решение не выдвигаться на новый срок», – сказал Ковалев.

Ковалев стал четвертым главой региона, подавшим в отставку с начала февраля. Перед ним со своих постов ушли губернатор Пермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, а также новгородский губернатор Сергей Митин.

СМИ также писали, что в ближайшее время могут состояться отставки глав Карелии и Свердловской области.

Ковалев руководил Рязанской областью с апреля 2008 года. В 2012 году он получил мандат на второй срок по итогам губернаторских выборов.