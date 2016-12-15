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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в 2016 году принесла извинения коллегам в правительстве РФ после того, как ранее обратилась к президенту Владимиру Путину, чтобы тот поддержал предлагаемые ею меры по расчистке банковского сектора и связанные с этим шагом изменения в законодательстве. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Как указывают собеседники агентства, Набиуллина напрямую попросила поддержки Путина в июне 2016 года, и президент согласился с ее предложениями. Вскоре после этого она заявила о планах санации финансовой отрасли на банковской конференции в Санкт-Петербурге.

В сентябре прошлого года источники Reuters также рассказывали о поддержке Набиуллиной со стороны Кремля и гораздо более сильном ее влиянии в правительстве РФ, чем у предыдущих руководителей ЦБ. Тогда же пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства «высоко оценивает рабочие качества и профессионализм Набиуллиной».

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