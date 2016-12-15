10:50

Акции компании Rusal на бирже в Гонконге подешевели на 4,65% на фоне сделки с «Онэксимом» Михаила Прохорова. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:49 мск, стоимость акций компании составляет 3,9 гонконгских доллара.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на одного из организаторов сделки сообщили, что группа «Онэксим» разместила на бирже Гонконга 3,32% акций «Русала» за $240 млн.

По данным газеты, «Онэксим» собирался продать 2,5% акций за $200 млн. Как сообщил другой источник издания, группа Прохорова планировала реализовать 5% акций.

До сделки Прохорову принадлежало 17,02% в «Русале». В конце сентября 2016 года стало известно, что Sual Partners Виктора Вексельберга хочет приобрести акции у «Онэксима». Как тогда писали «Ведомости», речь идет о сделке по продаже 12% «Русала» за $700 млн.