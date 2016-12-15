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Командир авианосца «Адмирал Кузнецов» заявил, что дым от корабля не является признаком технических неисправностей. Об этом Сергей Артамонов рассказал в интервью «Аргументам и фактам».

«Это не признак каких-то неисправностей. На самом деле корабли стран НАТО тоже дым пускают. Может, их дым уходит в небеса не так высоко, как наш. Но на то у “Адмирала Кузнецова” и самая высокая труба во всем нашем флоте!» – заявил Артамонов.

По словам командира корабля, полное отсутствие дыма можно наблюдать только у кораблей с атомной энергетической установкой.

«Адмирал Кузнецов» участвовал в российской операции в Сирии с ноября 2016 года. С корабля, находившегося в акватории Средиземного моря, были совершены 420 боевых вылетов. Это было первое боевое применение авианосца в истории РФ.

В ходе операции были потеряны два истебителя – Миг-29 и Су-33. Аварии обоих самолетов произошли при заходе на посадку, их пилоты катапультировались.

Общую стоимость похода кораблей под предводительством «Адмирала Кузнецова» в Средиземное море РБК оценивало в 7,5–10 млрд рублей.