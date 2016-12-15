11:40

Правоохранители в Австрии задержали двойника Адольфа Гитлера. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на местную полицию.

25-летний мужчина называет себя Гаральдом Гитлером. Как рассказал представитель полиции, в австрийский город Браунау-на-Инне, в котором родился Гитлер, задержанный приехал недавно.

«Молодой человек точно знал, что делал», – заявил полицейский, отметив, что действия задержанного не были перформансом, и он серьезно относился к этому относился.

Задержанного обвиняют в прославлении эпохи нацизма, что в Австрии считается уголовным преступлением.

Власти Браунау-на-Инне начали расследовать сообщения о двойнике Адольфа Гитлера ранее в феврале. Как сообщалось, у молодого человека «характерные усы, прическа и одежда».

Его несколько раз видели в общественных местах. Один раз он был замечен в книжном магазине, где искал книги о Второй мировой войне, также его видели в местном баре. Как сообщили в полиции, он также был замечен в Вене и Граце.