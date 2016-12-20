Доклад «Агоры» «Свобода интернета – 2016: на военном положении» сразу после публикации на прошлой неделе подвергся резкой критике со стороны Роскомнадзора и Минкомсвязи. Замминистра последнего ведомства Алексей Волин назвал цифры из исследования «взятыми с потолка» и заявил, что «не будет переживать» из-за него. Но переживать все-таки стоит.

Неправительственный мониторинг в прошлом году зафиксировал 116 103 факта ограничения свободы интернета. В 2015 году их было 15 021, а в 2011-м – 500. Тогда, до возвращения Владимира Путина в президентское кресло, и этого казалось много. Спустя шесть лет новые цифры заставляют задуматься: а не живем ли мы теперь совсем в другой стране?