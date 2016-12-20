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Банк России планирует в первом квартале 2018 года выпустить пластиковую банкноту, посвященную Чемпионату мира по футболу. Об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ Георгий Лунтовский, передает «Прайм».

«То, что памятная банкнота, посвященная Чемпионату мира по футболу, будет пластиковой, это стопроцентно», – отметил он.

Номинал купюры составит 100 рублей. О том, что новая памятная банкнота может быть произведена из полимерных материалов, Лунтовский говорил «Известиям» в сентябре 2016 года; тогда речь шла о том, что ЦБ изучает подобную возможность.

Как передает «Интерфакс», Лунтовский также заявил, что пластиковой может стать одна из новых банкнот ЦБ номиналом 200 или 2000 рублей, которые должны быть выпущены до конца 2017 года. Дизайн этих купюр Центробанк утвердит в апреле текущего года.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.