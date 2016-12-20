Представьте себе звонок в Минздрав: «Я изучаю вирусы и мемы в соцсетях, мне 36, медицинского диплома нет. Выделите мне сто миллионов рублей на исследование ВИЧ и гепатита в реальном мире». В Минздраве положат трубку, зато к создателю Facebook Марку Цукербергу с такими просьбами обращаться можно: его фонд только что раздал 47 грантов в среднем по полтора миллиона долларов на необычные медицинские исследования с вероятностью провала «выше обычного порога риска».

Правда, есть еще одно важное требование, без которого приглашение приходить с безумными идеями теряет смысл, – автор такой идеи должен быть ученым в классическом смысле слова: на гомеопатов, лозоходцев и изобретателей квантовых биорезонансных выпрямителей ауры предложение не распространяется. Но выяснилось, что и в рамках доказательной науки необычных идей хватает с запасом.