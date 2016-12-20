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Чеченские военные, которые были отправлены в Сирию в декабре, вернутся в Россию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Их заменят военные полицейские из Ингушетии, об отправке которых в Сирию стало известно 13 февраля.

«Военные полицейские из Ингушетии заменят своих чеченских коллег в Сирии в рамках запланированных мероприятий и будут выполнять аналогичные задачи», – рассказал собеседник агентства.

Ранее глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров заявил, что батальон военной полиции из Ингушетии в Сирии будет выполнять миротворческую функцию. Военная полиция также будет обеспечивать безопасность российской авиагруппы и Центра по примирению враждующих сторон.

Об отправке военных из Чечни в Сирию стало известно в декабре, однако глава республики Рамзан Кадыров подтвердил информацию только в январе. Он пояснял, что военные должны будут «найти общий язык» с местным населением и «сохранить мир» на освобожденных территориях. По данным «Кавказского узла», отказавшихся ехать в Сирию чеченских военных уволили.

Заметка дополняется.