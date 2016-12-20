13:05

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков рассказал, что в 2014 году не голосовал лично за присоединение Крыма к России, вместо него карточкой это сделали коллеги по фракции. Об этом он заявил в интервью, фрагменты из которого приводит «МК». Вороненков отметил, что доверенности на голосование он не давал.

«Ошибка моя, и ошибка России», – назвал Вороненков результаты голосования за Крым.

Он также сравнил текущую политическую ситуацию в России с нацистской Германией: «Целое государство сошло с ума именно в псевдопатриотическом угаре. <…> Крым стал такой лакмусовой бумажкой: он объединил Россию вокруг идеи что-то <украсть> у соседа».

В интервью экс-депутат также объяснил, что эмигрировал из России вместе с женой (бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой) из-за преследования со стороны ФСБ. Кроме того, Вороненков сообщил, что в декабре 2016 года получил гражданство Украины, спустя два дня после того, как истекли его полномочия как депутата.

Вороненков также подтвердил, что дал показания по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, поскольку «посчитал это своим долгом». «Он подписал сам отречение, и его обращение ввести российские войска было незаконным», – заявил бывший депутат Госдумы.

О том, что Вороненков дал показания по делу Януковича, в конце января 2017 года писал «Коммерсантъ». По данным издания, Вороненков частично подтвердил показания, которые ранее дал по этому делу другой экс-депутат Госдумы – Илья Пономарев (лишенный мандата в июне 2016 года за прогулы).