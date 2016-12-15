12:33

У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 советников на общественных началах. Об этом, сообщает РБК, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам Володина, с соответствующим предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Советники будут работать в регионах, в которых у фракции нет своего представителя.

Володин подчеркнул, что бюджетных затрат нововведение не потребует, потому что работать советники будут на общественных началах.

Сейчас у каждого депутата Госдумы может быть по 40 общественных помощников. Таким образом, с учетом нововведения, у руководителей фракций Думы в подчинении будет по 70 человек, работающих на общественных началах.

Должность советника главы фракции была введена указом президента в январе. До этого советников мог иметь только спикер Думы.