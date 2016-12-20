12:55

В Стамбуле задержали предполагаемого организатора теракта в ночном клубе, который произошел в новогоднюю ночь. Об этом сообщило Daily Sabah.

Он был задержан 12 февраля, сообщает издание. Задержанным оказался гражданин Франции турецкого происхождения. Он проживал во Франции с 2009 года.

Исполнитель теракта был задержан в ночь на 17 января, им оказался гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов. Позднее он признал свою вину и попросил суд приговорить его к казни через повешение. По его словам, он пытался покончить с собой после атаки, но этому помешало его задержание.

В ходе допросов Машарипов признал, что был членом «Исламского государства». Он отметил, что до этого не участвовал в террористических атаках ИГИЛ.

Теракт в ночном клубе Reina в Стамбуле произошел в новогоднюю ночь. Жертвами стрельбы стали 39 человек, в том числе одна россиянка. В заявлении «Исламского государства» позднее сообщалось, что атака было совершена в клубе, где «христиане отмечали свой вероотступнический праздник».