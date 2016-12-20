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Исполнять обязанности губернатора Рязанской области будет депутат Госдумы от «Единой России» Николай Любимов. Об этом сообщаетcя на сайте Кремля.

Бывший глава региона Олег Ковалев подал президенту Владимиру Путину прошение об отставке ранее 14 февраля, став таким образом четвертым уволившимся губернатором с начала месяца.

В начале февраля «Ведомости» сообщили о скорой отставке глав ряда российских регионов. В частности, газета писала о главах Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей, Пермского края, а также Карелии и Бурятии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ряд отставки губернаторов «обычным ротационным процессом».

«Все губернаторы заявляли, что намерены сложить полномочия по собственной инициативе. Все они не первый год и не первую пятилетку возглавляли свои регионы. Все они находились и находятся в постоянном контакте с президентом, и президент неоднократно с ними встречался и неоднократно весьма позитивно отзывался о результатах работы», – сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

6 февраля в отставку ушел губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Позже стало известно, что он возглавит Ространснадзор. На следующий день о своей отставке объявил глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Исполняющим обязанности главы республики стал заместитель главы Минтранса Алексей Цыденов.

13 февраля о досрочном сложении губернаторских полномочий объявил глава Новгородской области Сергей Митин. Временно исполняющим обязанности новгородского губернатора стал директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин.

На этой неделе также может состояться отставка главы Карелии Александра Худилайнена, сообщало РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте. По данным собеседника агентства, его место, скорее всего, займет директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Артур Парфенчиков.