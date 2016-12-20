Реакция россиян на кризис притупилась, но в его скорое завершение уже почти никто не верит, следует из январского опроса «Левады». Большая часть населения смирилась с отсутствием хороших новостей. А каждый пятый россиянин видит в будущем лишь «очень продолжительные» экономические трудности. И это невзирая на бесконечные поиски «дна» и регулярные сигналы сверху о том, что «кризисная пауза», как выразился первый вице-премьер Игорь Шувалов, не сегодня-завтра закончится. Но проблемы по большей части не решаются, а накапливаются. Чтобы оценить серьезность этих проблем, мы попробовали перевести кризисные тенденции в единицы времени: не в годы, месяцы, дни и даже не в часы – в секунды. Что случилось в стране, пока вы кликали мышью?