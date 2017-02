Английская The Guardian в феврале ввела новую рубрику под названием Burst Your Bubble – «Лопни свой пузырь». В ней газета каждую неделю будет публиковать для своей, преимущественно либеральной, аудитории обзор пяти статей право-центристского и консервативного толка. The Guardian обеспокоена возникшим в западном обществе идеологическим разрывом, она хочет снизить накал противостояния и «показать людям, что есть умные консерваторы, и даже консерваторы, критикующие Трампа».

Для рубрики наняли специального лазутчика, американского фрилансера, который много лет изучает правую и консервативную прессу и хорошо знает тылы неприятеля. Он объясняет, почему та или иная статья включена в обзор, чем примечателен автор, приводит краткие выдержки.

Образ bubble, информационного кокона, разработанный Илаем Парайзером в его книге The Filter Bubble в 2011 году (здесь он рассказывает о ней на TED), стал особенно наглядным и популярным после победы Трампа, когда выяснилось, что огромной массой избирателей управляет совсем не та повестка, которую предлагали мэйнстрим-СМИ. Дело не только в различии мировоззрений, но и в неспособности читателей и писателей ведущих СМИ оценить, что в реальности происходит в другой части политического спектра. Заданная титульными СМИ повестка соткала для них информационный кокон правильных идей и новостей – они убеждали, в основном, друг друга. Но оказалось, что не все сидят в этом коконе, что за его пределами достаточно людей с противоположными взглядами, коллективная воля которых перевернула политическую ситуацию в Европе и США.

Во всем виноват, конечно, Трамп, но часть прогрессивной общественности все же пытается понять мотивы не Трампа (они-то понятны), а миллионов его избирателей. Для этого надо подкрутить что-то в настройках своего кокона. Одна за другой появляются статьи с заголовками: How to burst your social media bubble,Try Breaking Your Media Filter Bubble и т.п.

В этом ряду стоит и инициатива The Guardian с дайджестом право-консервативных выступлений. Инициатива похвальная, но вторым планом в комментариях проскакивает интересная деталь. Составление рубрики, нацеленной на прободение либерального пузыря, столкнулось с необычными техническими сложностями, как отмечает NiemanLab.