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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возможность создания закона о защите чести и достоинства президента, учитывая разворачивающуюся за границей «оголтелую, весьма истеричную антипутинскую кампанию». Пескова цитирует «Интерфакс».

«Безусловно, президент и его администрация категорически не приемлют каких-либо материалов, которые содержат личные оскорбления. Мы считаем это неприемлемым. И, конечно, в данном случае какие-то правовые механизмы для защиты чести и достоинства – хотя они уже существуют – но здесь стоит задуматься», – заявил он.

Пресс-секретарь предложил изучить международный опыт по данному вопросу. Он заявил, что идею создания такого закона «не стоит ни отвергать, ни формулировать какую-то позицию сходу».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо защищать президента. Он отметил, что это – «вопрос безопасности наших институтов, институтов власти».

https://www.youtube.com/watch?v=u7cT-vQWtxM&feature=youtu.be

Ведущий Fox News Билл О'Рейли в интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал президента РФ Владимира Путина «убийцей». Трамп в ответ на это сказал: «Есть много убийц. У нас много убийц. Вы думаете, что наша страна такая невинная?»

В Кремле высказывание О'Рейли назвали оскорбительными и заявили, что хотели бы получить от ведущего извинения. Ведущий же ответил, что извинится «примерно в 2023 году», а в Кремле на это заявили, что готовы подождать извинений.