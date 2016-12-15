13:59

Министерство обороны РФ объявило тендер на закупку более 20 тысяч медалей для участников военной операции в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы госзакупок.

На 20 тысяч медалей «Участнику военной операции в Сирии» Минобороны планирует потратить около 4,5 млн рублей. Кроме того, министерство намерено закупить 50 медалей «За освобождение Пальмиры» и еще 50 – «За разминирование Пальмиры», заплатив за них 22 тысячи рублей.

Как указывает агентство, в общей сложности на геральдическую продукцию (медали, знаки отличия, памятные знаки, бланки удостоверений и футляры) министерство планирует направить 45 млн рублей. Кроме наград участникам сирийской операции Минобороны намерено закупить также медали «За службу в войсках радиоэлектронной борьбы», «За морские заслуги в Арктике», знак отличия министерств обороны государств – членов ШОС «За укрепление дружбы и сотрудничества» и другие.

Согласно данным ЦИКа, на российской военной базе в Хмеймиме в сентябре 2016 года находились около 4 тысяч человек (которые участвовали в голосовании). Тогда же неназванные источники РБК, близкие к Минобороны, говорили, что численность контингента РФ в Сирии составляет 1,6 тысячи человек.

РИА Новости напомнило, что весной 2016 года Минобороны уже провело аукцион на изготовление более 10 тысяч медалей для участников сирийской военной операции. Тогда эксперты отмечали, что судить о численности контингента РФ в Сирии по числу медалей некорректно, поскольку ими будут награждаться не только военные – частники операции, но и гражданские лица, и офицеры, обеспечивавшие ее.

Российские военные начали военную операцию в Сирии 30 сентября 2015 года. Медаль «Участнику военной операции в Сирии»была учреждена Минобороны в ноябре того же года.