14:35

Российское Минобороны отвергло выводы, которые содержатся в докладе «Атлантического совета» о нарушениях прав человека в ходе операции по освобождению Алеппо. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Мы внимательно изучили доклад “Атлантического совета”, посвященный операции сирийских войск по освобождению Алеппо, но не обнаружили там ничего нового. Все изложенные там якобы обвинения и пропагандистские утки давно опровергнуты», – сказал он.

Доклад американского неправительственного аналитического центра Атлантический совет «Разрушение Алеппо» был опубликован 13 февраля. Он посвящен прежде всего действиям России в Сирии.

В докладе отмечается, что период российской военной кампании в Сирии стал «самым жестоким периодом шестилетнего конфликта в стране». В период с июня по октябрь 2016 года было зарегистрировано 73 атаки на больницы в Алеппо, утверждает в докладе. В Атлантическом совете напоминают, что Россия причастность к обстрелам медучреждений категорически отвергала.

В последние месяцы операции по освобождению Алеппо часто сообщалось о применении в контролируемых оппозицией районах города химического оружия, отмечают авторы доклада. Химическим атакам подвергались в том числе и больницы.