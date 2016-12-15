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Курсы основных мировых валют в ходе торгов Московской биржи 14 февраля обновили минимумы с лета 2015 года. К 14:20 мск доллар подешевел на 57 копеек до 57,4 рубля, а евро опустился на 47 копеек до 60,9 рубля.

Укреплению российской валюты способствовал возобновившийся 14 февраля рост цен на нефть после резкого снижения накануне. Так, котировки Brent превысили $56 за баррель, хотя 13 февраля падали до $55,5 за баррель.

Кроме того, как указывает «Интерфакс», дополнительный спрос на рубли обеспечивают привлекательные для инвесторов операции carry-trade (заимствование в валюте с низкими процентными ставками и вложение в валюту с высокими) благодаря высоким ставкам на рублевые активы.

В конце января рубль ослабел к доллару и евро после того, как Минфин вечером 25 января объявил о валютных интервенциях начиная с февраля. После этого курс доллара превысил 60 рублей, а евро достиг 64,3 рубля. 14 февраля президент Сбербанка Герман Греф на встрече с журналистами (где присутствовал и представитель Republic) заявил, что закупки валюты Минфином не окажут существенного влияния на курс рубля. По его словам, «если цена на нефть останется на сегодняшнем уровне, объем покупки валюты составит $20–22 млрд».

В Минэкономразвития в середине января заявили, что за последние два года рубль и рублевые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире. Согласно данным ЦБ, за 2016 год реальный эффективный курс российской валюты увеличился на 20,7% (после роста в 2015 году на 0,9%).