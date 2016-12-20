14:56

Французская группа PSA, производитель автомобилей Peugeot и Citroen, ведет переговоры о приобретении европейского бизнеса General Motors, в том числе марок Vauxhall и Opel. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

По данным агентства, стороны могут договориться о сделке в ближайшие недели, однако она может и не состояться. Тем не менее, котировки PSA Group уже выросли почти на 6%, и ее капитализация увеличилась до €16,5 млрд ($17,5 млрд).

Если сделка произойдет, PSA Group станет вторым по величине автопроизводителем в Европе после Volkswagen и займет 16% рынка. В то же время договоренности будут означать, что General Motors уйдет с европейского рынка, операции на котором для концерна неприбыльны (в 2016 году убыток отделения GM в Европе составил $257 млн).

12 февраля стало известно, что PSA Group приобрела у концерна Hindustan Motors автомобильный бренд Ambassador за 800 млн рупий (около $12 млн). Автомобили под этой маркой выпускались до 2014 года и были популярны среди состоятельных индийцев и высокопоставленных чиновников.