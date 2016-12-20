15:05

Сводный брат Ким Чен Ына – Ким Чом Нам – убит в Малайзии. Об этом сообщает Yonhap News.

По данным телеканал Chosun, которые приводит Yonhap, в аэропорте Малайзии на него напали две женщины с отравленными иглами. Нападавшим удалось скрыться. Правоохранительные органы подозревают в организации нападения правительство Северной Кореи.

Информацию об убийстве подтвердили собеседники Reuters. Источник издания в полиции сообщил, что неопознанный мужчина умер по пути в госпиталь из аэропорта Куала-Лумпур. Сотрудник госпиталя подтвердил, что фамилия умершего – Ким.

Ким Чом Нам – старший сын прошлого главы Северной Кореи Ким Чен Ира. Он родился от внебрачной связи Ким Чен Ира с южнокорейской актрисой Сон Хе Рим. Ким Чом Нам был отстранен от управления государством и проживал за границей.