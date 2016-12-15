16:20

Президентом фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, которая погибла в конце 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем, стала журналист Ксения Соколова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я глубоко тронута тем, что коллеги и соратники Елизаветы Петровны оказали мне доверие и предложили принять непосредственное участие в работе организации, став президентом “Справедливой помощи”. Это большая честь и огромная ответственность», – сказала она.

Соколова, которая является попечителем фонда, была избрана его президентом единогласно на заседании членов общего собрания организации.

Руководителем проектов фонда по оказанию помощи детям Донбасса и Сирии стала сотрудница организации Наталья Авилова. Ее также избрали новым членом правления фонда.

О том, что Соколова является основным кандидатом на должность главы фонда, в конце января сообщало РБК. Как рассказал источник РБК, Глинка считала правильным, чтобы в случае ее смерти фонд возглавила именно Соколова.

Соколова сотрудничает со «Справедливой помощью» уже давно. Как рассказывала Антилова, именно журналистка помогла фонду переехать в Дом Милосердия на Новой Басманной, 26, где оказывают помощь раненым и тяжело больным детям, пострадавшим из-за конфликта в Донбассе.

Самолет Ту-154 Минобороны России, в котором летела Елизавета Глинка,известная также как Доктор Лиза, разбился над Черным морем 25 декабря. Он летел из Сочи в сирийскую провинцию Латакия. На борту лайнера находились 92 человека, все они погибли.