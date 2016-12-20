В Малайзии убит Ким Чен Нам – сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, об этом сообщили несколько неофициальных источников. По одной из версий, убийство совершили агенты КНДР. Погибший, сын Ким Чен Ира (прежнего вождя Северной Кореи) от первого брака, мог бы стать его преемником. Однако попал в немилость и эмигрировал. Находясь за границей, он критически отзывался о режиме своего брата. При этом собственных политических амбиций не проявлял – эмиграция, судя по всему, его вполне устраивала.

Что известно об убийстве?

Одним из первых об убийстве сообщило южнокорейское агентство «Йонхап», сославшись на источник в правительстве. По сведениям телеканала «Чосун ТВ», это произошло в аэропорту в Куала-Лумпуре. На брата, как утверждалось, напали две женщины, вооруженные отравленными иглами.