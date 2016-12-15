В понедельник команда одного из ключевых кандидатов на пост президента Франции Эммануэля Макрона обвинила Россию в организации кибератак и распространении фейковых новостей в отношении лидера движении «В пути». Официально Москва эти обвинения называет абсурдными, но игра в поддержку Франсуа Фийона действительно ведется. Кремль, кажется, вошел во вкус после американской кампании. И хотя роль его информационного влияния часто сильно преувеличивается, российский фактор на западных выборах перестает быть абсолютно маргинальным.

Поиски своего кандидата

Надо сказать, что до второго тура праймериз правоцентристской партии Les Républicains («Республиканцы»), Москва практически не замечала избирательную кампанию во Франции. Было просто не до этого – все ресурсы и силы были стянуты к американским выборам, где разгорелась нешуточная битва между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Активная игра началась в тот момент, когда Франсуа Фийон, вопреки всем прогнозам, вдруг оказался в числе партийных фаворитов и вышел во второй тур предварительных выборов.