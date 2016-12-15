16:30

Правительство России сократило финансирование ведущих университетов РФ на 12 млрд рублей. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно прошлому постановлению в 2017–2019 годах из бюджета должны были ежегодно выделяться 14,5 млрд рублей на поддержку вузов. Правительство решило сократить эти сумму до 10,6 млрд рублей в 2017 году, в 2018 будет выделено 10,2 млрд рублей, а в 2019 – 10 млрд рублей. Траты на поддержку вузов в 2020 году остались на прежнем уровне – 14,5 млрд рублей.

Эти деньги выделялись университетам для «повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров». Деньги распределялись в рамках проекта 5–100. Поддержку по нему получали, в частности, Высшая Школа Экономики (ВШЭ), Первый московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова, Уральский федеральный университет (УрФУ), Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ).

В январе РБК также узнало о планах Правительства сократить траты на программы развития научно-технического комплекса на 25 млрд рублей. Под сокращение должны будут попасть траты на исследования и популяризацию науки, но возрастут расходы на техническое оснащение научных и учебных заведений.