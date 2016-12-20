17:06

Погибшим в Малайзии северокорейцем действительно был брат Ким Чен Ына. Об этом Reuters сообщили в местной полиции.

По словам собеседника агентства, причина смерти Ким Чон Нама пока не установлена.

Сообщения об убийстве Ким Чон Нама появились ранее 14 февраля. По данным источников Reuters, он был убит в аэропорту Куала-Лумпура, откуда планировал вылететь в Макао. По предварительной информации, на него напали две женщины с «отравленными иглами». Мужчина погиб по пути в больницу.

Нападавшие скрылись с места инцидента. В организации убийства заподозрили власти КНДР.

Источник Bloomberg в правительстве Южной Кореи подтвердил, что Ким Чон Нам погиб из-за яда.

По данным полиции, которые приводит Malaysiakini, в аэропорту к Ким Чон Наму подошла некая женщина, набросила на его голову платок, пропитанный жидкостью. Мужчина почувствовал жжение в глазах, ему попытались оказать помощь.

Ким Чон Нам был старшим сыном Ким Чен Ира, его мать – южнокорейская актриса Сон Хе Рим, уехавшая в СССР и скончавшаяся в Москве. Родители Ким Чон Нама не были женаты, однако бывший лидер КНДР признавал его своим сыном. В последние годы Ким Чон Нам жил за границей и не раз заявлял, что не претендует на власть в КНДР.