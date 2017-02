Трудно найти человека, который никогда не испытывал проблем со сном: вы перенервничали днем и теперь не можете заснуть; или наоборот, так переживаете перед завтрашними событиями, что просыпаетесь всю ночь; в итоге утром вы еле-еле продираете глаза и с первых же минут мечтаете об отдыхе, который нам только снился. Нервное напряжение, трудоголизм – лишь некоторые из причин нарушений сна. Мы легко жертвуем сном ради лишних двух часов работы, недосып накапливается, и вот мы уже не можем выспаться, даже проспав девять счастливых часов. Более-менее регулярный недосып приводит к тому, что заснуть мы можем только с помощью препаратов, стимулирующих выработку «гормона сна» мелатонина, а чтобы проснуться, нам обязательно нужна чашка крепко заваренного кофе, который со временем перестает работать (что влечет за собой увеличение дозы).

Журналист Atlantic Джеймс Хэмблин, доктор медицины и автор книги If our bodies could talk, вспоминает, что, когда он проходил ординатуру, рабочие смены могли превышать 30 часов. Из-за регулярного недосыпа его организм постепенно скатывался в пропасть, и однажды Хэмблин заметил, что еле сдерживает смех во время обсуждения посмертного обряда с родственниками одного из пациентов: молодой врач был на грани истерики. При этом, как подмечает журналист, сам он толком не замечал подавленного из-за недостатка сна состояния – и это, по его мнению, одно из главных свойств недосыпа. Хэмблин приводит в пример девушку из Индонезии, которая впала в кому (и впоследствии скончалась) из-за переутомления спустя всего несколько часов после того, как написала в твиттере: «30 часов работы, и я все еще полна сил».