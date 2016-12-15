17:19

Министерство обороны РФ не собирается заказывать 20 тысяч медалей «Участнику военной операции в Сирии», речь идет о гораздо меньшем объеме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Информация о якобы закупке Минобороны России 20 тысяч ведомственных медалей не соответствует действительности. При размещении на официальном сайте Единой информационной системы в сфере государственных закупок документации об электронном аукционе на закупку геральдической продукции для нужд Минобороны России была допущена ошибка», – пояснили в Минобороны.

В министерстве отметили, что соответствующие «закупочные процедуры» предусматривают изготовление всего двух тысяч медалей.

О том, что Минобороны разместило тендер на закупку более 20 тысяч медалей для участников сирийской операции на сумму около 4,5 млн рублей, стало известно ранее 14 февраля. Кроме наград за операцию в Сирии министерство собиралось также приобрести медали за освобождение и разминирование Пальмиры, «За морские заслуги в Арктике», «За участие в военном параде в День Победы» и другие. Максимальная цена контракта превышает 45 млн рублей.

В марте 2016 года Минобороны уже объявляло тендер на изготовление более 10 тысяч медалей за операцию в Сирии с максимальной ценой контракта примерно 2,3 млн рублей. Победителем аукциона стало ООО «Атлантик». Тогда же политологи, опрошенные РИА Новости, говорили, что эти медали могут получить не только военные – участники операции, но и гражданские лица, и офицеры, обеспечивавшие ее.

По данным РБК, в сентябре 2016 года численность российского военного контингента в Сирии составляла 1,6 тысячи человек. Согласно данным ЦИКа на тот же месяц, на военной базе РФ в Хмеймиме в Едином дне голосования приняли участие около 4 тысяч человек.