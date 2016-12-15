17:25

Новым главой Федеральной службы судебных приставов (ФССП) может стать экс-депутат Владимир Плигин. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники издания.

Он сменит на этом посту Артура Парфенчикова. Собеседники издания подтвердили, что Парфенчиков будет назначен главой Карелии вместо Александра Худилайнена.

Ранее РИА Новости также заявило о скорой отставке Худилайнена.

Владимир Плигин был депутатом Госдумы четвертого, пятого и шестого созывов. В нижней палате парламента он возглавлял комитет по конституционному законодательству. Этот комитет, по данным собеседников РБК, был создан специально для него, как «для сильного политики».

В январе собеседники «Коммерсанта» сообщали, что Плигину в скором времени предложат занять какой-то пост.