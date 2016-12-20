18:06

Компания Danone может частично профинансировать создание продолжение мультфильма «Трое из Простоквашино». Об этом сообщает RNS со ссылкой на неназванные источники.

«Чтобы не отталкивать одного из крупнейших иностранных инвесторов, “Союзмультфильм” и министерство культуры нашли компромисс: Danone финансирует продолжение советского мультфильма, получая тем самым право использовать образы его героев для продвижения своей продукции», – рассказал один из источников издания.

По данным собеседников RNS, пока «Союзмультфильм» и производитель молочных продуктов «Простоквашино» ведут переговоры о сумме финансирования. Общий объем затрат на съемки оценивается примерно в 500 млн рублей, но как будут распределены обязательства сторон, неизвестно.

В Danone отказались прокомментировать ситуацию. В пресс-службе «Союзмультфильма» пока не ответили на запрос RNS. В то же время писатель Эдуард Успенский, автор повести «Дядя Федор, Пес и Кот» (по мотивам которой была снята серия мультфильмов о Простоквашино), подтвердил информацию о переговорах.

«Месяца два назад с таким предложением обращалось руководство “Союзмультфильма”, мы договорились, что будем работать. А то, что они уже договорились с Danone, я пока не знаю. Danone – хороший партнер. Но в принципе это может быть любой партнер: например, фабрика, которая производит мороженое “Простоквашино”», – пояснил он.

В середине 2016 года министр культуры РФ Владимир Мединский пригрозил Danone проблемами из-за недобросовестного использования образов из советских мультфильмов. В январе 2017 года министр говорил, что конфликт компании и «Союзмультфильма» улажен, но деталей не привел.