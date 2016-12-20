13 февраля 2017 года в аэропорту малайзийского Куала-Лумпура был убит Ким Чен Нам – старший брат правителя КНДР Ким Чен Ына. Это, по-видимому второе убийство члена северокорейской правящей семьи, совершенное за границей. Предыдущим был Ли Ильнам, племянник Ким Чен Ира (и, соответственно, кузен Ким Чен Ына), который был убит 25 февраля 1997 года после того, как он бежал на Юг.

Подозрение в убийстве сразу пало на северокорейские спецслужбы. С учетом того, что на Ким Чен Нама покушались и раньше и в целом того, что известно о северокорейском правящем семействе, мало сомнений в том, что заказчик убийства – Ким Чен Ын. У этого убийства есть своя история и могут быть свои последствия.