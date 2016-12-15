19:55

Хранение абонентского трафика в соответствии с «законом Яровой» нарушит авторские права. Об этом в письме на имя главы Минкомсвязи указали представители Объединения альтернативных операторов связи, сообщает РБК.

Около 40% всех передаваемых данных – лицензионный контент, на который распространяются авторские права. Операторы отметили, что согласно статье 1270 КоАП к использованию произведения относится и его запись на электронном носителе.

«Хранение таких данных создает риски оператору связи быть привлеченным за незаконное использование объектов авторского права», – сказано в письме.

Заметка дополняется.