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Россия «тайно» разместила новые крылатые ракеты вопреки договору, подписанному между Москвой и Вашингтоном в 1987 году. Об этом в администрации президента рассказали The New York Times.

В администрации пояснили, что на счету у России два батальона «запрещенных» ракет. Один из них расположен на полигоне Капустин Яр (Астраханская область). Второй в декабре 2016 года перенесли с полигона на оперативную базу. Ее местоположение источник не уточнил.

«Этот шаг представляет собой серьезную проблему для президента [США Дональда] Трампа, который пообещал улучшить отношения с президентом [России] Владимиром Путиным и добиваться будущих договоренностей по поводу разоружения», – сказал собеседник газеты.

Издание напомнило, что в 2014 году администрация экс-президента США Барака Обамы говорила об испытаниях Россией ракет и призывала ее не нарушать договор. Москва, в свою очередь, эти сигналы игнорировала и продолжала развертывать «полностью работоспособный» батальон.

Ранее американские военные говорили, что в составе российских батальонов числятся ракеты SSC-X-8.Теперь речь идет о SSC-8. Отсутствие буквы «Х» по классификации НАТО, пояснила The New York Times, означает переход ракеты со стадии разработки в режим функционирования.

Батальоны состоят из четырех мобильных пусковых установок и «большого» числа ракет. Газета подчеркнула, что внешне оборудование напоминает пусковые установки для ракет «Искандер», использование которых не противоречит международному договору.

Ранее Трамп говорил, что для снятия санкций с России необходимо в том числе заключить сделку по ядерному разоружению. Президент отмечал, что хочет «существенного сокращения» ядерного вооружения в США и России.

Заметка дополняется.