22:38

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер рассказал, что американский лидер Дональд Трамп ждет от России действия по решению конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает от российского правительства деэскалации конфликта на Украине и возвращения Крыма», – сказал Спайсер.

При этом он подчеркнул, что президент США намерен улучшить отношения с Москвой, «в отличие от предыдущих администраций». Вашингтон намерен сотрудничать с Москвой для совместной борьбы с «Исламским государством» и терроризмом вообще, отметил пресс-секретарь.

В январе госсекретарь США Рекс Тиллерсон говорил, что Россия должна нести ответственность за свои действия, в частности, за ситуацию с Крымом, так как в 2014 году российские военные «вторглись» на территорию Украины и «захватили» полуостров. Тогда в Кремле с этой позицией не согласились и пообещали «терпеливо» объяснить Тиллерсону свою точку зрения.

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