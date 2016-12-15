14 февраля, 23:23

Следственный комитет России (СК) вынес заочное обвинение бывшему депутату от КПРФ Денису Вороненкову и объявил его в федеральный розыск. Об этом источники в ведомстве рассказали «Коммерсанту».

Вороненкова обвинили в организации рейдерского захвата здания в центре Москвы стоимостью $5 млн.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы) возбудили в 2011 году, после того как учредитель ООО «Тома» и владелец двухэтажного здания на Международной улице, 38 Отари Кобахидзе написал заявление о том, что у него похитили имущество.

Следствие установило, что гендиректор «Томы» Марина Владимирская решила во время отсутствия Кобахидзе переоформить здание и продать его по сходной цене. В участию в этой схеме привлекли Вороненкова, которому поручили найти покупателя. Им стал предприниматель Виталий Качура, который купил помещение площадью 1,5 тысячи квадратных метров за $2 млн.

Кобахидзе через суды доказала свое право на собственность. Фигуранты дела дали показания против Вороненкова, после чего получили «в основном» условные сроки. Исключением стал Качура, которому избрали меру наказания в виде четырех лет и двух месяцем колонии общего режима.

14 февраля Вороненков рассказал, что в 2014 году он лично не участвовал в голосовании за присоединение Крыма к России. Коллеги по фракции воспользовались его карточкой и отдали голос вместо него. Результаты голосования он назвал как своей личной ошибкой, так и ошибкой России.

Кроме того, бывший член КПРФ дал показания по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича. «Коммерсантъ» писал, что они частично подтвердили сказанное по этому же делу другим экс-депутатом Госдумы – Ильей Пономаревым. Вороненков объяснял, что дал показание потому, что «посчитал это своим долгом».

Вороненков в 2016 году получил гражданство Украины. Необходимость эмиграции из России вместе с женой он объяснял преследованием со стороны ФСБ.