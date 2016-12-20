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В Минэкономразвития и в Минфине разработали план для перезагрузки экономического роста. Об этом федеральные чиновники рассказали «Ведомостям».

Министерства пришли к выводу, что необходимо понизить налог на труд, а выпадающую часть бюджета компенсировать за счет косвенных налогов. Исходя из этого, экономический блок правительства решил, что страховой взнос следует понизить до 21%, а НДС, напротив, повысить до 21%. Это не окончательный вариант предложения, подчеркнул источник газеты. Ведомства также рассматривают вариант снижения страховки до 21%, а повышения НДС – до 22%, или 20% и 22%, а также 20% и 22% соответственно.

Автором идеи выступил глава МЭР Максим Орешкин, отметило издание. Его поддержал министр финансов Антон Силуанов, который при этом опасается, выпадающие доходы внебюджетных фондов нужно будет компенсировать из федерального бюджета.

«Ведомости» добавили, что 13 февраля Орешкин озвучил концепцию перезапуска экономики первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Она включает в себя поддержку экспорта, меры по борьбе с бедностью, предложения по изменению налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и расширение налоговых стимулов для инновационных компаний.

Ранее Силуанов говорил, что правительству нужно до 2019 года создать такую налоговую систему, что после «не трогать» ее на протяжении как минимум шести лет. Кроме того, президент РФ Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному собранию сказал правительству, что все необходимые поправки в налоговый кодекс нужно принять в 2018 году, чтобы с начала 2019 года они вступили в силу.