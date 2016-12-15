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Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, который ушел в отставку из-за контактов с послом России в США Сергеем Кисляком, в ходе телефонного разговора 29 декабря 2016 года говорил о высылке 35 российских дипломатов, а не об отмене санкций. Об этом Флинн рассказал в интервью The Daily Caller News Foundation.

«Разговор был, по сути, такой: “Я знаю, что произошло. Мы изучим все”. Я никогда не говорил ничего в духе: “Мы собираемся пересмотреть санкции” или что-то подобное», – пояснил экс-советник президента США Дональда Трампа.

Флинн подчеркнул, что «не переходил никаких границ» во время беседы с Кисляком. Он также подчеркнул, что обеспокоен утечкой в СМИ деталей его телефонных разговоров, считает этот случай «беспрецедентным» и настаивает, что вывод информации за пределы засекреченной системы – это преступление.

При этом ранее представители проекта Wikileaks заявили, что запись телефонного разговора Филинна и Кисляка «должна быть открыта для общественности».

Флинн покинул пост свой пост 14 февраля. Пред этим Associated Press и The Washington Post узнали, что Минюст США предупреждал вице-президента Майка Пенса, что Флинн может быть скомпрометирован из-за контактом с послом России.

WP писала, что в конце декабря 2016 года Флинн провел переговоры с Кисляком и советовал России «не слишком бурно» реагировать на санкции, которые собиралась ввести администрация экс-президента США Барака Обамы. Reuters уточнило, что этот разговор состоялся перед тем, как Белый дом 29 декабря расширил санкции из-за предполагаемого вмешательства России в выборы президента США.

Сам Флинн сначала отверг информацию об обсуждении антироссийских санкций, но после уточнил, что не может однозначно сказать, что эта тема в разговорах никогда не поднималась. The New York Times сообщила, в первые дни работы администрации Трампа ФБР допрашивало Флинна в связи с его контактами с российским дипломатом.