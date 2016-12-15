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В США арестовали мигранта из Мексики, который ребенком нелегально прибыл в страну и после получил разрешение на работу в рамках программы отсрочки депортации для детей (DACA). Об этом сообщает Reuters.

Сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США задержали 23-летнего Даниэля Рамиреса Медина в Сиэтле. Агентство отметило, что полицейские были намерены арестовать только отца Рамиреса, «хотя в судебных документах не изложено четких причин, почему его взяли под стражу».

Сам Даниэль Рамирес Медин ранее получил временное разрешение на проживание и работу в США по программе DACA, которую администрация бывшего американского лидера Барака Обамы приняла в 2012 году. Всего программа защищает от депортации более 750 тысяч мигрантов, выросших в США. Таких детей, как пояснило агентство, называют «мечтателями».

С начала президентского срока Дональда Трампа это первый арест участника DACA, подчеркнуло Reuters.

В связи с арестом Рамирес подал жалобу в федеральный суд Сиэтла, так как считает, что правительство нарушило его конституционные права.

Одним из первых документов, подписанных Трампом, стал указ об ужесточении миграционной политики. Гражданам из семи стран, где основной религией является ислам, запретили въезд в США на 90 дней. Штаты Вашингтон и Миннесота подали жалобу на это распоряжение в федеральный суд Сиэтла. Судья счел указ «неконституционным и незаконным», поэтому приостановил его действие. Минюст попробовал оспорить это решение, но апелляционный суд жалобу отклонил.

После администрация Трампа начала «волну» депортации нелегальных мигрантов по всей стране, объясняя свои действия тем, что суд не запрещал высылать тех, кто проживает незаконно.