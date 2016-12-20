06:51

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации на 2017–2019 годы. Документ опубликован на сайте правительства.

В список, в частности, вошли ВТБ, государственный пакет в котором планируется сократить до 25% плюс одна акция, и «Алроса» (госдарственная доля уменьшится до 29% плюс одна акция).

Самый большой пакет акций ВТБ (60,93%) принадлежит Росимуществу. Государственный нефтяной фонд Азербайджана владеет 2,95% акций госбанка, швейцарский Credit Suisse – 2,36%. Кроме того, в 2016 году акционерами ВТБ стали Альфа-банк (1,04%) и банк «Санкт-Петербург» (1,26%).

В «Алросе» государству принадлежит 33,03% акций, 25% и 1 акцией владеет Якутия. Для того, чтобы не нарушать акционерного соглашения с регионом, государственную долю можно сократить максимум на 8%, отмечало РБК.

Всего в план вошли 477 акционерных обществ, 298 федеральных государственных унитарных предприятий и более тысячи других объектов. По подсчетам правительства, в бюджет будет поступать по 5,6 миллиарда рублей ежегодно. Цифра рассчитана без учета стоимости акций крупнейших компаний.

В 2016 году государство реализовало в рамках приватизации 10,9% акций «Алросы» (поступления составили 52,2 млрд рублей); 19,5% акций «Роснефти» и 50,08% акций «Башнефти». Сумма поступлений в бюджет от этих сделок составили около 1,04 трлн рублей.