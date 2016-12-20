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Сервис доставки еды из ресторанов UberEats с 15 февраля планирует начать работу в России. Об этом пишут «Ведомости».

Изначально сервис будет взаимодействовать с 54 кофейнями сети «Шоколадница» и двумя ресторанами быстрого питания Burger King в Москве. Зону доставки Uber планирует ограничить пределами Садового кольца. Заказы в центре города будут разносить пешеходные курьеры.

Среди других сотрудников UberEats собеседники издания назвали The Burger Brothers, рестораны «Одесса-мама», «Хачапури», «Рецептор», Zotman pizza pie, Haggis Pub & Kitchen, Buffalo’s и UpsideDownCake.

В скором времени к проект планируют присоединиться рестораны «Простые вещи», «Никола Тесла», «Киану», Ulliam’s и LavkaLavka.

11 января vc.ru сообщил о тестирования UberEATS в Москве. Заместитель директора одного из московских ресторанов рассказал изданию, что подключение к сервису бесплатное. Для тех заведений, которые подключились к UberEats до 1 февраля комиссия составляет 30% от суммы заказа, для тех, кто после, – 35%.

О планах прийти на российский рынок UberEats рассказывал в 2015 году, набор штата сотрудников начался летом 2016 года.

Сервис, появившийся в США в 2014 году, работает более чем в 20 странах. Время доставки заказа, например, в Нью-Йорке составляет около 30 минут.